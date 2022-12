16.12.2022

Der Schürmann-Bau am Post Tower in Bonn. Architekt war Joachim Schürmann, der am 8. Dezember im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Der Name ist jedoch auch mit einem Bauskandal verbunden. Das Gebäude beherbergt heute die Zentrale der Deutschen Welle, nachdem es ursprünglich als Abgeordnetenbürohaus geplant war und 1993 durch ein Rheinhochwasser schwer beschädigt wurde. Wir blicken mit Bildern zurück. Den Nachruf auf Joachim Schürmann lesen Sie hier.