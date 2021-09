09.09.2021

Da am Stadthaus in Bonn immer mehr Sanierungsbedarf besteht, stehen umfangreiche Arbeiten an. Zudem ist die Zukunft des 1978 eröffneten Hauptsitzes der Verwaltung unklar. Unsere Bildergalerie zeigt das Stadthaus damals und heute, sowie die Spuren des Verfalls. Hier der Blick auf die Baustelle von der Maxstraße aus.