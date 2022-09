16.09.2022

Das Castingportal UFA Talentbase hat am Freitag in der Fronhofer Galeria in Bad Godesberg auf einer mobilen Showbühne nach neuen möglichen Darstellern, Show-Kandidaten und Komparsen gesucht. Mit dabei war auch Prince Damien, Sieger der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.