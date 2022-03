28.03.2022

Mehr als 180 Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, haben zurzeit eine Unterkunft im Aloisiuskolleg in Bad Godesberg gefunden. Während die ukrainische Armee verbissen und mit unerschütterlichem Kampfgeist versucht, die russische Übermacht aufzuhalten, scheinen auch die Geflüchteten wenig niedergeschmettert. Ein Blick in ihre Augen lässt erahnen, was stattdessen in ihnen vor sich geht.