Im Freien, im Auto und in Gebäuden Zehn Tipps zum richtigen Verhalten bei Gewitter

Tipp 8: In Wohnhäusern sind Sie gut geschützt. Allerdings sollte man den Stecker von elektrischen Geräten aus der Dose ziehen. Sonst können Blitzeinschläge in das Stromnetz eindringen und so die Geräte durch Überspannung zerstören. Dass Blitze auch durch das Fenster kommen, ist zwar kein Mythos, aber sehr unwahrscheinlich. Dennoch besser das Fenster schließen.