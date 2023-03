Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn haben am Montagmorgen ihre Arbeit niedergelegt. Beim Verdi-Warnstreik haben Streikposten auch in Bonn am ab Dienstbeginn um 3 Uhr morgens vor den Betriebshöfen der Verkehrsbetriebe Posten bezogen. Alle Infos zum Streik gibt es hier.