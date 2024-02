Bilder vom Besuch Wüst besucht Humanoid Robots Lab der Uni Bonn

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Donnerstag eine Tour durchs Rheinland gemacht und ein Roboter-Labor in Bonn besucht. Das Humanoid Robots Lab der Uni Bonn forscht an innovativen Projekten zur Integration von Robotern in menschliche Umgebungen. Bilder vom Besuch im Labor sowie bei LyondellBasell in Wesseling gibt es hier.