Auflösung des Baskets-Quiz Der Kapitän ist die Lösung

Frage 10. Welcher Baskets-Spieler hat in der BBL die beste Trefferquote von der Dreierlinie?

N. Benedikt Turudic

K. Christian Sengfelder

R. Savion Flagg

S. Florian Koch

Richtige Antwort: Savion Flagg. Hätten wir nicht nur nach der BBL gefragt, so wäre Thomas Kennedy mit 100 Prozent richtig gewesen. Ein Versuch, ein Treffer: Im Champions-League-Heimspiel gegen Ludwigsburg. Flo Koch und Tyreese Blunt hatten Platz eins auch kurz inne, aber Savion Flagg war am Ende der treffsicherste Bonner Distanzschütze mit einer Quote von 40,6 Prozent, was 1,2 Treffern bei 2,8 Versuchen pro Spiel oder insgesamt 39 von 96 entspricht. Dahinter; Chris Sengfelder (39,7 %, 31/78) und Glynn Watson (37,8 %, 57/151). Die meisten Versuche aus dem Dreierbereich unternahm Brian Fobbs. Mit 76 Treffern von 202 Würfen erreichte er eine Quote von 37,6 Prozent.