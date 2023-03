Bilder vom Roten Teppich „Manta Manta - Zwoter Teil“ feiert Weltpremiere in Köln

Mehr als 30 Jahre nach dem ersten Teil haben Til Schweiger, Tina Ruland und viele weitere Promis den Start der „Manta, Manta“-Fortsetzung gefeiert. Zur Premiere in Köln - regulärer Kinostart ist am Donnerstag - wurde auch das Film-Auto in pink-blau-gelber Lackierung auf den roten Teppich geschoben. Luna Schweiger (L), Till Schweiger und Tina Ruland kommen zur Premiere des Films „Manta, Manta - Zwoter Teil“ nach Köln.