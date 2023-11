Bilder des GA-Kochevents Hummer und Co. zubereiten mit den Profiköchen

Ein Abend zum Genießen: Fast 40 GA-Leserinnen und -Leser wagen sich beim jüngsten GA-Kochevent an eine der edelsten Delikatessen überhaupt: den Hummer. Ein sautierter Hummer mit Safransauce auf Spinatrisotto ist der Höhepunkt im Krustentier-Menü, das den Gästen an diesem Abend serviert wurde. Aber was heißt serviert: Vor dem Festmahl mussten die Amateur-Köchinnen und -Köche selbst schnibbeln, pulen, rühren und sautieren. Und schließlich natürlich anrichten und servieren, angeleitet vom professionellen Team der Küchenateliers. Das Ergebnis konnte sich sehen und vor allem genießen lassen: Vor dem Hummer stand ein Spieß von Tigergarnelen auf asiatischem Paprika-Erdnuss-Salat und eine Schaumsuppe von Krustentieren mit grünem Spargel und Flusskrebsen auf dem Menüplan. Zum süßen Abschluss gab’s ein Schoko-Trüffelküchlein. Bonn Appetit!

Hier greift der Meister persönlich zur Kelle: Kochateliers-Chef Klaus Velten macht sich um die Hummer-Bisque verdient.