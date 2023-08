Computerspielmesse Bilder von der Gamescom 2023 in Köln

Die weltgrößte Computerspiel-Messe Gamescom in Köln hat am Mittwochmorgen ihre Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das Angebot ist so groß wie nie, 1227 Aussteller zeigen neue Spiele, Hardware und andere Produkte aus der Gamingwelt. Unter den Firmen sind Nintendo, Netease, Tencent und Ubisoft. Auch die Streamingdienste Netflix, Disney+, Crunchyroll und Amazon Prime sind dabei.

Unser Fotograf war mit dabei und hat viele Bilder mitgebracht.