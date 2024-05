Bilder Die Top-Acts von „Rock am Ring“ und ihre Spielzeiten

Am zweiten Juniwochende pausiert der Nürburgring für Motor- und Radsportevents und macht Platz für Rock am Ring, eines der bekanntesten Musikfestivals Deutschlands. Vom 7. bis 9. Juni geben sich hochkarätige Rock- und Metalbands das Mikro in die Hand. Auch auf Indiebands und Deutschrap müssen Besucher nicht verzichten. Insgesamt 72 Acts treten auf der Utopia, Mandora und dem Orbit Stage auf.

Alle Informationen rund um das Festival gibt es in unserem Artikel.