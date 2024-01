Von „Teenie-Schwarm“ bis „Unterwäsche-Model“ Timo Kastening stellt den deutschen EM-Kader vor

Juri Knorr (Rückraum Mitte, Rhein-Neckar Löwen):

„Unser Teenie-Schwarm. Ein absoluter Zocker. Der Typ Straßenhandballer, den wir in Deutschland noch nicht so oft haben. Alle freuen sich, wenn er auf der Platte steht und dieses Element bei uns in die Mannschaft bringt. Abseits der Platte ein absolut entspannter Mensch. Manchmal nimmt er sich auch sehr zurück und lässt lieber anderen den Vortritt. Er ist wirklich klar in der Rübe. Eines der Zugpferde bei uns in der Mannschaft.“