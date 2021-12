10.12.2021

Die „1Live Krone“ des Westdeutschen Rundfunks ist in diesem Jahr im Radio gefeiert worden. Aufgrund der Corona-Lage fand die 22. Preisvergabe in Köln im Studio statt. Den Preis als beste Künstlerin gewann Lea. Nominiert waren neben Lea noch Zoe Wees, Alice Merton, Lena, Shirin David und Mathea. Alle weiteren Gewinner und die Nominierten gibt es in dieser Bildergalerie.