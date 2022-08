Eine Nachricht ist in der Nähe der vergoldeten Statue «Flame of Liberty», die als inoffizieller Schrein für Prinzessin Diana dient, zu sehen. Es ist fast 25 Jahre her, dass Prinzessin Diana bei einem Autounfall mit hoher Geschwindigkeit in Paris ums Leben kam. Der französische Arzt, der sie am Unfallort behandelte, hat über die Geschehnisse berichtet. Dr. F. Mailliez erzählte The Associated Press, wie er versuchte, sie in der Nacht des 31. August 1997 zu retten. Er erinnert sich, wie er mit ihr Englisch sprach, ihr einen Beatmungsbeutel gab und den Rettungsdienst rief. Diana, ihr Begleiter D. Fayed und ihr Chauffeur starben bei einem Autounfall im Alma-Tunnel neben der Seine.