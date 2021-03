01.03.2021

Die Schauspieler Bo Welch und Catherine O'Hara sind auf einer Videoleinwand zu sehen, während der Laudator Christian Slater sie in der Kategorie "Best Performance by an Actress in a Television Series - Musical/Comedy" für die Serie "Schitt's Creek" auszeichnet. Die 78. Verleihung der Globe-Trophäen findet wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell statt.