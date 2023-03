Bilder Zweites Teilbauwerk der A45-Talbrücke gesprengt

Die 1967 gebaute Talbrücke Eisern war eine von zahlreichen A45-Brücken im Sieger- und Sauerland, die durch Neubauten ersetzt werden, weil sie in die Jahre gekommen sind oder für das heutige Verkehrsaufkommen unterdimensioniert sind. Dieser Ausbau der sogenannten Sauerlandlinie gehört zu den größten Bauprojekten an nordrhein-westfälischen Autobahnen. Für Probleme sorgt die seit Dezember 2021 gesperrte marode Brücke Rahmede bei Lüdenscheid, die am 7. Mai gesprengt werden soll.