15.01.2023

Der Abriss von Lützerath schritt am Sonntag schnell voran, die meisten Gebäude standen am Sonntag schon nicht mehr. Auch hielten sich nach Polizei-Angaben nur noch wenige Aktivisten auf dem Gelände auf. Das Foto zeigt, wie Polizisten einen Klimaaktivisten mit der Schubkarre vom Gelände in Lützerath schieben.