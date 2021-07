Barbara Becker und Alfred Biolek zeigen am 13. November 2003 im Rahmen eines Pressegesprächs in Köln ein T-Shirt mit der Aufschrift "Jugendliche für Jugendliche". Gemeinsam unterstützen sie mit der "Deutschen Stiftung Weltbevölkerung" Jugendobjekte in Afrika im Kampf gegen Aids und ungewollte Schwangerschaft.