Am Eingang des Antonow-Flughafens in Hostomel haben ukrainische Truppen ihre Stellungen besetzt, ein Zeichen dafür, dass sie die Start- und Landebahn, die Russland in den ersten Tagen des Krieges zu stürmen versuchte, vollständig unter Kontrolle haben. „Die Russen konnten kein solches (Flugzeug) bauen, also haben sie es zerstört“, sagte Alexander Merkuschew, der Bürgermeister des Kiewer Vororts Irpin.