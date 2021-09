16.09.2021

Armin Laschet wurde am 18. Februar 1961 in Aachen geboren. Er wuchs in einem konservativ-katholischen Haushalt auf und trat 1979 in die CDU ein. Nach seinem Abitur studierte er Rechts- und Staatswissenschaften in München und Bonn. 1987 legte er das erste juristische Staatsexamen ab. Ende der 80er Jahre arbeitete Laschet zunächst als Journalist für bayerische Rundfunk- und Fernsehsender. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.