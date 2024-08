Bilder zur TV-Show Diese Kandidaten wollen das Herz der Bachelorette 2024 erobern

Erstmals in der Geschichte der Datingshow wird die neue „Bachelorette“ ihre Rosen nicht nur an Männer vergeben. Mit Stella Stegmann steht zum ersten Mal nach zehn Staffeln eine bisexuelle Frau im Mittelpunkt der Show. Am Montag, 26. August, startet die neue Staffel bei RTL+, wöchentlich gibt es dann neue Folgen. Wir stellen die Bachelorette und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show vor.

Die Bachelorette Stella Stegmann (26): Seit knapp einem Jahr ist die gebürtige Frankfurterin mit Wohnsitz in München Single und jetzt bereit, den Rosenkampf aufs nächste Level zu bringen. Als Bachelorette möchte sich die 26-Jährige nun endlich wieder verlieben und jemanden finden, mit dem sie ihr Leben teilen kann. "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt", so das Playmate des Jahres 2020.