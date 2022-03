Der Schauspieler Adam West (Foto) spielte Batman im Jahr 1966 in dem Film „Batman hält die Welt in Atem“. Zudem verkörperte er die Figur in der Serie „Batman“.

Adam West war jedoch nicht der erste, der das Fledermaus-Kostüm überzog. Lewis Wilson gilt als erster Batman. Ab 1943 war er in der fünfzehnteiligen Serie „Batman“ als Titelheld zu sehen. 1949 löste Robert Lowery Wilson in der Rolle ab und verkörperte Batman in der Serie „Batman and Robin“.