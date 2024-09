Bilder Das sind die Kandidaten der 20. Staffel „Bauer sucht Frau“

Der 22-jährige Paul arbeitet auf dem Familienhof und fährt in seiner Freizeit gerne Motorrad. Obwohl Paul erst 22 Jahre alt ist, sucht er jetzt schon die Frau fürs Leben. Er ist bereit für die große Liebe und hat keine Lust, sich noch weiter auszuprobieren: "Ich weiß einfach genau, was ich will. Wozu Jahre vergeuden?"