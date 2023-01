05.01.2023

Der Sarg des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird nach der öffentlichen Trauermesse für den emeritierten Papst Benedikt XVI. in den Petersdom getragen. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. starb am 31.12.2022 im Alter von 95 Jahren im Vatikan. Papst Benedikt soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Krypta des Petersdoms beigesetzt werden.