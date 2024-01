Bilder Großdemonstration der Bauern in Berlin

Am Montag, 15. Januar, sind in Berlin Tausende Landwirte zusammengekommen, um gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft zu demonstrieren. Die Polizei rechnet mit weit mehr als den angemeldeten 10.000 Demonstranten. In Berlin führen die Demonstrationen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.