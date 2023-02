17.02.2023

In Berlin haben die Internationalen Filmfestspiele begonnen. Die Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffneten die 73. Berlinale am Donnerstagabend. Anschließend sollte die Komödie „She Came to Me“ gezeigt werden. Vor der Eröffnung kamen die Promis über den roten Teppich. Unter ihnen war auch Schauspielerin Kristen Stewart.