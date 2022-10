Israelische Polizei schirmt am 14. Oktober eine Gruppe von Siedlern in ab. Sie stehen am Rand einer Demonstration liberaler Israelis, die gegen Krawalle in Ost-Jerusalem protestieren. Im Viertel Sheikh Jarrah waren palästinensische Einwohner mit Siedler aneinandergeraten, die dort immer mehr Häuser in Besitz nehmen.