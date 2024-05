Sieben Monate auf der Intensivstation Dannys Geschichte in Bildern

Am Vortag der Kunstherz-Operation liegt Danny Starke in Zimmer 9 der herzmedizinischen Intensivstation in der Uniklinik Bonn. Eine Intensivpflegerin prüft die Impella-Pumpe, die Dannys Herz unterstützt und die einige Wochen nach der Implantation auf den Namen "Dieter" getauft wurde.