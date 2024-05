Ente, Golf und Trabant Die Kultautos der vergangenen Jahre

Der VW Polo als kleiner Bruder des Kassenschlagers VW Golf hat sich genau so wie das große Vorbild zum Kultauto gemausert. Der vor allem unter Einsteigern und Fahranfängern beliebte Polo eroberte ab seiner Einführung im Jahr 1975 das Kleinwagensegment. Ein ganz besonderer Hingucker unter den mittlerweile sechs Modellgenerationen ist der kanarienbunte „Harlekin“ der dritten Generation VW Polo 6N. Das Fahrzeug mit den unterschiedlich lackierten Fahrzeugteilen war vom Konzern eigentlich als Marketing-Gag gedacht, zog jedoch von 1995 bis 1997 über 3800 Käufer an. Diese konnten noch nicht einmal beeinflussen, welche der vier Farben an welcher Stelle des Fahrzeuges zu sehen war.