Bilder Diese invasiven Arten gibt es in Bonn

Der Waschbär ist laut Informationen der Jägerschaft Bonn im März 2023 auch in Bonn angekommen. Insbesondere in Beuel werden die Tiere gesichtet. Das ursprünglich in Nordamerika angesiedelte Säugetier hat in Bonn und der Region keine natürlichen Feinde. Deshalb ist eine rasche Ausbreitung wahrscheinlich. Sie nisten sich potenziell nicht nur in Häusern ein, sondern bilden auch eine Gefahr für heimische Vögel und Amphibien.