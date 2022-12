Kleine Nager - große Probleme

Schon seit Anfang des Jahres halten Nutrias die Besucher der Bonner Rheinaue auf Trab. Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Biberratten hatten es sich in der Rheinaue so richtig schön gemütlich gemacht. Der starke Anstieg der Population und ihr schamloses Verhalten hat die Diskussion aufkommen lassen, wie mit den Tieren umgegangen werden soll. So siedelten die Nutrias sich im Sommer zusätzlich im japanischen Garten an, bettelten um Futter und fauchten wiederholt Besucher an, die sich ebenfalls am schönen Grün des Gartens erfreuen wollten. Das Schicksal der kleinen Nager ist noch ungewiss. Die Stadt Bonn sieht die Tötung der Tiere als einzige Möglichkeit, Tierschützer plädieren für eine Umsiedlung oder Sterilisierung.