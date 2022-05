04.05.2022

Realitystars und Sternchen haben bei Sat.1 einen neuen Treffpunkt. Dort öffnet am Mittwoch, 4. Mai, um 20.15 Uhr der „Club der guten Laune“. Die prominenten Teilnehmer bekommen auf der thailändischen Insel Phuket das All-Inclusive-Clubarmband, wie der Sender in Unterföhring mitteilte. Um den Aufenthalt so lange wie möglich zu genießen, müssen sie immer wieder an Spielen teilnehmen. Wer am besten abschneidet, gewinnt am Ende 50.000 Euro. Wir geben einen Überblick über die Teilnehmer.