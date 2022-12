Die Gesamtsiegerin Jennifer Hadley konnte sich mit ihrem Foto „Not so cat-like refexes“ (“Nicht so katzenhafte Reflexe“) gegen 5.000 Konkurrenzfotos aus über 85 Ländern durchsetzen. Zusätzlich gewann sie mit ihrem Schnappschuss auch die Kategorie „Creatures of the Land“ (“Geschöpfe des Landes“). In der tansanischen Serengeti hielt sie den verfehlten Abstieg eines 3 Monate alten Löwens aus einem Baum fest. Den Sturz hat das Jungtier nach Angaben der Fotografin unversehrt überstanden und rannte kurz darauf mit den andern Jungtieren davon.