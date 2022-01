Der Schauspieler Eric Stehfest nimmt ebenfalls an der 2022er-Ausgabe teil. Stehfest kennen Zuschauer noch als Star der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Später war er durch seine Drogenbeichte in den Schlagzeilen, die er in einem Bestseller-Buch aufarbeitete.

Außerdem mit dabei sind Realitydarsteller Manuel Flickinger sowie Schauspielerin Anouschka Renzi, Bachelor-Kandidatin Linda Nobat, Reality-Star Tara Tabitha, Schauspieler Peter Althof und Jasmin Herren, Witwe von Schauspieler Willi Herren.