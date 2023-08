Klarer Verlierer Das sind die unbeliebtesten Dialekte in Deutschland

Host mi? (rhetorisch: Hast du mich verstanden)

Platz drei der unbeliebtesten Dialekte geht an die bairische Mundart: 18.6 Prozent der Befragten empfinden sie als nervend. In Mecklenburg-Vorpommern stimmten sogar 33 Prozent der Befragten gegen den Dialekt. In Hamburg und Berlin landet Bairisch in der Umfrage auf Platz zwei.

Das mittelhochdeutsche „ei“ wird im Bairischen zum „oa“, wie in „oans“ (eins). Die Doppelvokale „ie“, „üe“ und „uo“ des Mittelhochdeutschen wurden im Bairischen zu „ia“ und „ua“: die Bayern „griassn“ statt zu grüßen und sagen „gfraid mi“ statt „freut mich“.

Auf dem Foto: München genießt den „Sommer in der Stadt“ am Königsplatz.