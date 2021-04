Sterbebegleiter auf vier Beinen: Marion (24), die an metastasierendem Krebs leidet, umarmt ihren Sohn Ethan (7) im Beisein von Peyo, einem Pferd, das in der tiergestützten Therapie eingesetzt wird, in der Palliativstation Séléne im Centre Hospitalier de Calais in Calais (Frankreich). Die tiergestützte Therapie (Pet Therapy), wird in vielen klinischen Bereichen eingesetzt, insbesondere in der psychologischen Therapie und der Palliativmedizin. Tiere scheinen in der Lage zu sein, Angst und Stress zu reduzieren und auch körperliche Auswirkungen zu haben, so senken sie etwa den Blutdrucks, verbessern die Herzfrequenz und unterstützen bei der Schmerzbehandlung. In Hospizen wird versucht, die natürliche Bindung zwischen Mensch und Tier zu nutzen, um todkranken Patienten Trost, Ruhe und Begleitung zu bieten. Pferde scheinen für die Palliativmedizin besonders geeignet zu sein, da sie besonders gut mit ihrer Umgebung verbunden sind. Peyo unterstützt jeden Monat etwa 20 Patienten, und Wissenschaftler untersuchen jetzt seine instinktive Fähigkeit, Krebs und Tumore zu erkennen. (Platz 2, Zeitgenössische Themen – Einzelfoto)