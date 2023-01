10.01.2023

Am 14. Januar startet die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Zurück auf dem Jurystuhl wird Dieter Bohlen, auf dem Foto bei deinem Auftritt im Sommer 2022 in Bonn, sitzen. Bei der vergangenen Staffel war der Musikproduzent nicht dabei, nun gibt Bohlen für die letzte Ausgabe der Castingshow sein Comeback. Wir stellen die Jurymitglieder kurz vor. Alle weiteren Informationen zur 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gibt es in diesem Info-Artikel.