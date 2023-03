10.03.2023

Seit 2020 zeichnen die World Nature Photography Awards die besten Naturfotografien aus. Der Gedanke hinter dem Wettbewerb: Fotografie können einen großen Beitrag dazu leisten, dass Menschen die Welt aus einer anderen Perspektive sehen und die eigenen Gewohnheiten hinterfragen.

Gold in der Kategorie Tierporträts und den Gesamtsieg des Wettbewerbes holte sich Jens Cullmann mit seinem Foto „Danger in the Mud“ (Gefahr im Schlamm). Aufgenommen wurde der Schnappschuss im Mana Pools National Park in Zimbabwe.