Umfrage von InterNations Wo Auswanderer am glücklichsten sind - und wo eher nicht

Das große Glück im Ausland finden: Ob Jobmöglichkeiten oder die große Liebe - es gibt viele Gründe, warum Menschen freiwillig ihre Heimat verlassen und ein neues Leben in der Fremde starten. Einige Länder eignen sich dafür besonders gut.

Das Unternehmen InterNations befragt seit zehn Jahren jährlich Auswanderer, wie zufrieden sie in ihrer neuen Heimat sind. 12.065 Expatriate, also Personen, die ohne Einbürgerung in einem fremden Land oder einer fremden Kultur leben, haben ihre neue Heimat in 56 verschiedenen Aspekten bewertet - von der Lebensqualität bis hin zu persönlichen Finanzen. Weltweit wurden 53 Destinationen bewertet.