Die Krone in der Kategorie „Bester Dance Song“ gewannen Felix Jaehn & Zoe Wess für ihren Song „Do it better“. Für den DJ ist es bereits die vierte Krone, die Sängerin darf nach zwei Nominierungen in den letzten Jahren ihre erste Krone mit nach Hause nehmen.

Nominiert waren außerdem die Songs „Let it rain down“ von Alle Farben feat. PollyAnna, „Brooklyn“ von Glockenbach & ClockClock, „Sun will shine“ von Robin Schulz & Tom Walker, Kernkraft 400 (A better day) von Topic & A7S und „Samba“ von YOUNOTUS & Louis III.