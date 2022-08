Diana zur Löwen ist Unternehmerin und Content Creatorin.

Sie berät Unternehmen zum Thema Social-Media-Marketing, hält Vorträge auf Veranstaltungen und unterstützt ausgewählte Start-ups. Besonders am Herzen liegt ihr nach eigenen Angaben das Thema Gesundheit - physisch wie mental. Ihre Petition für mehr Psychotherapie-Plätze in Deutschland erhielt 100.000 Unterschriften und schaffte es vor den Bundestag. In der neuen Staffel ist sie erstmals als Gastinvestorin bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen.