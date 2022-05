06.05.2022

Fernseh-Zuschauer erleben aktuell eine Reise in die Vergangenheit: In den vergangenen Monaten sind einige Shows zurückgekehrt, die in der Vergangenheit Kult-Status erreicht haben. Das jüngste Beispiel ist die Spielshow „Der Preis ist heiß“, die in dieser Woche ihre Rückkehr ins Fernsehen feierte.

Die Spielshow „Der Preis ist heiß“ war die erste ihrer Art im deutschen Fernsehen. Sie lief von 1989 bis 1997. Es handelte sich um eine Adaption des US-amerikanischen Originals „The Price is Right“. Moderator war, wie bei der Neuauflage, Harry Wijnvoord, „Preis-Ansager“ war Walter Freiwald. In der Neuauflage ist Thorsten Schorn als Co-Moderator dabei.

Ein Überblick über weitere Kult-Shows, die in den vergangenen Monaten zurückgekehrt sind und die in den kommenden Monaten noch zurückkommen sollen.