Im Alter von nur 52 Jahren ist der als Ensemble-Mitgleid von „RTL Samstag Nacht“ in den 90er Jahren bekannt gewordene Komiker Mirco Nontschew Ende 2021 überraschend in Berlin gestorben. Nontschew wirkte zuletzt bei dem von Michael „Bully“ Herbig präsentierten Format „LOL - Last One Laughing“ des Streamingdienstes Prime Video mit.