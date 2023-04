Fotos Diese prominenten Persönlichkeiten sind 2023 verstorben

Der US-Komponist Burt Bacharach starb im Alter von 94 Jahren am 8. Februar 2023 in Los Angeles. Zu seinen bekanntesten Kompositionen zählen „Raindrops Keep Fallin‘ On My Head“ und „I Say a Little Prayer“. Neben zahlreichen Musikpreisen erhielt der Komponist 2001 den Polar Music Prize, der inoffiziell auch der Nobelpreis für Musik genannt wird.