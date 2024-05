„Showdown der Dschungel-Legenden“ Diese Teilnehmer sind beim Dschungelcamp-Spezial dabei

Georgina Fleur (34) wurde durch Teilnahme an der zweiten Bachelor-Staffel bekannt. In der siebten Ausgabe des Dschungelcamps belegte sie 2013 den sechsten Rang - und stellte dabei einen Sendungsrekord auf. Sieben Mal in Folge wurde sie von den Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt.