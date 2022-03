27.03.2022

Licht aus für den Klimaschutz: Im Rahmen der „Earth Hour“ (Stunde der Erde) haben Menschen, Städte und Monumente rund um den Globus am Samstagabend ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz gesetzt.

Die weltumspannende Aktion der Umweltorganisation WWF stand in diesem Jahr auch im Zeichen des Wunsches nach Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt. Um jeweils 20.30 Uhr Ortszeit wurden an bekannten Gebäuden für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet. In Berlin war das Brandenburger Tor in Dunkelheit gehüllt. Vor der Kulisse des verdunkelten Wahrzeichens formten Hunderte LED-Lichter eine Friedenstaube am Boden.