Bilder Eindrücke von der Internationalen Raumstation ISS

Von der ISS werden immer wieder Teile frei gegeben, die nicht mehr gebraucht werden. Im März 2021 wurde diese Batterie-Plattform entkoppelt. Der Schrott bleibt dann zunächst eine Zeit lang im Weltraum, bevor er durch die Erdanziehungskraft langsam in die Erdatmosphäre eintritt und größtenteils verglüht. Dennoch können Teile davon verschont bleiben und schlagen dann auch auf der Erdoberfläche auf. Dies wird regelmäßig so gestaltet, dass bewohnte Gebiete nicht getroffen werden. Diese gezeigte Batterie-Plattform wird nun planmäßig am Freitagnachmittag (8. März) in die Atmosphäre eintreten.