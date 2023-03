Fotos Zehn Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit

2. Viel trinken. Gerade nach Zeiten, in denen wir viel in der Heizungsluft gesessen haben, sollten wir unseren Flüssigkeitshaushalt wieder herstellen. Die Schleimhäute können nach dem Winter gereizt und die Haut leicht ausgetrocknet sein. Um dem entgegenzuwirken, reichen hierbei schon zwei Liter an Wasser und ungesüßtem Tee am Tag. Ein Glas Wasser gleich nach dem Aufstehen regt zudem den Stoffwechsel an und erlaubt einen aktiven Start in den Tag.