Sänger und Entertainer ist tot Bilder aus dem Leben von Gunther Emmerlich

Sein sonorer Bass war in Konzert, Oper und TV präsent. Das Alter hat Kammersänger Gunther Emmerlich nicht abgehalten von Bühne oder Bildschirm - nun muss sich sein Publikum für immer verabschieden. Der Sänger und Entertainer starb am Dienstag, 21. Dezember, unerwartet im Alter von 79 Jahren zuhause in Dresden an Herzversagen. Wir zeigen Bilder aus seinem Leben.